2022-03-25 14:00:00 – 2022-03-25 15:00:00

Gevigney-et-Mercey Haute-Saône Gevigney-et-Mercey EUR Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, le Relais Petite Enfance des Hauts du Val de Saône, en partenariat avec le RPE de Terres de Saône et des puéricultrices du service de la PMI de Jussey, vous invitent à un café-rencontre « Les Jeux Faits-Maisons », le vendredi 25 mars, de 14h à 15h, à la salle de la Mairie de Gevigney.

Informations et inscriptions au 03 84 95 71 80. Gevigney-et-Mercey

