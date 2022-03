Café rencontre “Les femmes et le travail” ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Café rencontre "Les femmes et le travail"

ChapitÔ, le mardi 8 mars à 10:00

Café rencontre “Les femmes et le travail” en partenariat avec le CIDFF * 10h-12h30 : l’évolution professionnelle, une démarche active * 14h-15h30 : la création d’entreprise, une opportunité pour les femmes [Suivi d’une soirée festive, en savoir +](https://openagenda.com/ville-de-begles/events/soiree-feminite-et-environnement-lengagement-des-femmes-pour-un-avenir-durable) Entrée gratuite / Pass sanitaire obligatoire / Sans inscription – sous réserve des places disponibles

en partenariat avec le CIDFF

