CAFÉ-RENCONTRE : LES FEMMES ET LA GUERRE
SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES 6 Rue Jean Moulin
Sèvremoine
2022-04-08 18:00:00 – 2022-04-08 20:00:00

Avec : l'association Torfou la bataille, François Xavier Feidt (collectionneur), Christelle Aubril (ancienne éducatrice sportive dans l'armée de l'air) et le Musée des Métiers de la Chaussure

Dans le cadre de l'exposition temporaire "En avant, Marche !" au Musée des Métiers de la chaussure, un café-rencontre est organisé à la médiathèque de St Macaire en Mauges pour interroger la place des femmes dans le domaine de la guerre. Entre idées reçues et fantasmes, l'évolution des femmes dans les armées, de l'ancien régime jusqu'à aujourd'hui, est semée d'embuche et de rebondissements. Dans une ambiance conviviale, plusieurs intervenants tenteront d'apporter des éclaircissements sur cette thématique et de déconstruire parfois les préjugés.

museechaussure@sevremoine.fr +33 2 41 46 35 65 https://www.museechaussure.fr/

