du mardi 6 juillet au mardi 5 juillet 2022

Le premier mardi de chaque mois, de 16h30 à 18h, l’OCH ouvre ses portes pour un temps de convivialité tout simple. Personnes malades ou handicapées, amis, familles désireux de convivialité, d’échanges, de rencontres et d’amitié : rejoignons-nous ! Rencontres et amitié

Fondation OCH 90 avenue de Suffren 75015 Paris

