Pertuis

Café – Rencontre du Secours Catholique Pertuis

2022-06-03 14:00:00 – 2022-06-03 16:00:00

Pertuis 84120 Thème du mois : LE JEU DE L’OIE… DE LA LOI.

A quelques jours des élections législatives, un Jeu de l’oie permet de faire comprendre de manière ludique le fonctionnement des institutions de la Vème république. Le Café – Rencontre, chaque premier vendredi du mois, c’est un moment de convivialité autour d’un café ou d’un thé. pertuis.840@secours-catholique.org Thème du mois : LE JEU DE L’OIE… DE LA LOI.

A quelques jours des élections législatives, un Jeu de l'oie permet de faire comprendre de manière ludique le fonctionnement des institutions de la Vème république.

