Café Rencontre Rue du couvent Cléguérec, dimanche 25 février 2024.

Le CCAS de Cléguérec organise un café rencontre un dimanche par mois, en faveur des personnes retraitées, qui éprouvent de la solitude.

Un temps de convivialité et de bienveillance autour d’un café l’occasion d’échanger, de partager des expériences, de parler de son quotidien, de faire part de ses émotions et de faire de nouvelles rencontres. L’après-midi sera animée par un professionnel du CCAS et des bénévoles.

Le lieu peut être différent d’un mois à l’autre à la médiathèque, dans un des cafés du bourg, autour de l’étang, … Celui-ci sera déterminé ensemble, d’un mois sur l’autre.

Les cafés rencontre sont ouverts à toutes les personnes retraitées .

Il est important de s’inscrire en amont auprès du CCAS 02 97 38 11 64 et un transport sera proposé aux personnes ne pouvant pas se déplacer.

Le premier café rencontre aura lieu le dimanche 25 février, au centre culturel Perenn de 14h30 à 16h30. .

Début : 2024-02-25 14:30:00

fin : 2024-02-25 16:30:00

Rue du couvent Centre Culturel Perenn

Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne

