Café-Rencontre AVIVO-MIA « La solidarité et le collectif à l'épreuve de la vaccination » Maison internationale des associations, 29 mars 2022, Genève.

Maison internationale des associations, le mardi 29 mars à 14:30

La vaccination contre le covid-19 – cependant nécessaire – a provoqué tensions, conflits et divisions au sein de la population ; elle a mis à mal le « vivre ensemble » et les liens intergénérationnels. • Qu’est-ce qui fait que des personnes ont d’emblée adhéré aux mesures de protection et de vaccination et que d’autres ont campé dans une attitude d’opposition sans que jamais ces deux catégories de la population se rejoignent ? • Quelles leçons tirer de cette période de deux ans de toutes les polémiques… et dont nous ne sortirons pas indemnes ? • Altruisme, versus égoïsme ? Dès lors, comment dépasser les divisions et reconstruire le collectif et les solidarités ? • Comment défendre et renforcer une véritable politique de santé publique dans l’intérêt de toutes et de tous ? • Bien que mise au second plan par la guerre en Ukraine, la pandémie est toujours là, le virus continue à circuler… comment vivre avec et sortir de cette crise et prévenir celles à venir ? Ce sont là quelques questions parmi d’autres que nous partagerons et débattrons avec notre invitée. En deuxième partie de la rencontre, débat avec la salle.

Gratuit

Dialogue et débat avec Christine Clavien, Université de Genève, et James Wampfler, directeur d’EMS. Mardi 29 mars 14h30. Maison Internationale des Associations – salle Gandhi

Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève Jonction



2022-03-29T14:30:00 2022-03-29T16:00:00