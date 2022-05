Café Recrutement Métiers de la Propreté BT EMPLOI, 10 mai 2022, Bègles.

Café Recrutement Métiers de la Propreté

BT EMPLOI, le mardi 10 mai à 14:00

Ce café Recrutement est organisé dans le cadre du dispositif du **P**lan **L**ocal pour l’**I**nsertion et l’**E**mploi, P.L.I.E des Graves, porté par A.DE.L.E. Association pour le Développement Local et l’Emploi. C’est un espace de rencontre entre les employeurs d’un secteur d’activité en tension, celui de la propreté, un organisme de formation l’IHNI ( aux métiers de la propreté) et les participants du PLIE pour présenter, faire connaitre les métiers et les formations et ainsi faciliter les recrutements par des mises en relation et des entretiens d’embauches.

Entrée libre et gratuite

Rencontre avec des entreprises et un organisme de formation du secteur de la propreté pour découvrir, mieux connaitre les métiers, les formations et les offres d’emploi à pourvoir.

BT EMPLOI Terres Neuves Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T16:00:00