BT Emploi, le mardi 10 mai à 14:00

Le Service Emploi A.DE.L.E à Bègles vous invite à un « Café recrutement Métiers de la Propreté ». Des entreprises du secteur de la propreté, SAMSIC, ONET et REAGIR et un organisme de formation IHNI seront présents pour présenter les métiers, les formations, les offres d’emploi et proposer des entretiens individuels. Ce café recrutement aura lieu le mardi 10 mai 2022 de 14h00 à 16h00 au BT Emploi 23 Terres Neuves, avenue Robert Schuman à Bègles. La participation se fait sur inscription en appelant à A.DE.L.E. au 05 56 49 62 75

Sur inscription

