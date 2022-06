Café quizz musical Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 18 juin 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Retrouvez l’équipe de la Disco et vos homologues aficionados de rock pour un quizz musical ! L’occasion de partager un café, rire, échanger… et apprendre ?! . Rendez-vous au 3ème étage du bâtiment, à la disco rock ! Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) 11 rue de Lancry 75010 Paris

