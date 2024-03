Café quartier Autre lieu Genève, mardi 16 avril 2024.

Café quartier Quel est votre « chez-soi »? En collaboration avec le Musée d’Ethnographie de Genève Mardi 16 avril, 15h00 Autre lieu « Gratuit »

Début : 2024-04-16T15:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-16T15:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:00:00+02:00

Qu’est-ce que le chez-soi? Est-ce un lieu? Une personne, des souvenirs, une musique? Et pour vous, que signifie le chez-soi? Venez partager vos recits et expériences de vie et raconter votre chez-vous.

Autre lieu Genève Genève Genève

