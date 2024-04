Café PUR Histoires de sports Le Mans, jeudi 11 avril 2024.

Café PUR Histoires de sports Le Mans Sarthe

Un auteur enseignant de l’université du Mans publié aux Presses universitaires de Rennes, des intervieweurs étudiants les ingrédients du café PUR sont réunis ! Cette deuxième édition nous emmènera vers le sport, non pas vu par la grande porte mais par les fenêtres et la porte du jardin ! Voici une enquête solide, grand public et abondamment illustrée des années 1890 aux années 1930, un temps où le sport se pratiquait différemment et où il était l’affaire de tous, des mondaines en toilettes aux livreurs de journaux, en passant par le curé, chargé de bénir les ballons de basket…

Avec Philippe Tétart, maître de conférences en histoire contemporaine et les étudiants de l’AEH

Ouvert à tous .

Début : 2024-04-11 12:30:00

fin : 2024-04-11 13:30:00

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

