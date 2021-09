Ambérieu-en-Bugey MJC Ambérieu Ain, Ambérieu-en-Bugey Café Psycho : Les raisons des émotions MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Café Psycho : Les raisons des émotions MJC Ambérieu, 25 septembre 2021, Ambérieu-en-Bugey. Café Psycho : Les raisons des émotions

MJC Ambérieu, le samedi 25 septembre à 10:30

Eve Laville-Noël, gestalt-thérapeute et thérapeute de couple, vous propose un partage d’informations pratiques sur la psychologie : Êtes-vous surpris par des réactions que vous ne comprenez pas, chez vous-même ou chez d’autres personnes ? Comment faire avec les émotions, les nôtres et celles des autres ? Y a-t-il un moyen d’éviter les malentendus ? Toutes vos questions seront les bienvenues.

Gratuit

e Laville-Noël, gestalt-thérapeute et thérapeute de couple, vous propose un partage d’informations pratiques sur la psychologie MJC Ambérieu Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Les Abbéanches Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T10:30:00 2021-09-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu MJC Ambérieu Adresse Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey Ville Ambérieu-en-Bugey lieuville MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey