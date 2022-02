Café-Préhistoire : « Une autre histoire des femmes préhistoriques » par Marylène Patou-Mathis Musée de l’Aurignacien, 8 mars 2022, Aurignac.

« Une autre histoire des femmes préhistoriques » ———————————————- Mardi 8 mars | 18h30 | Musée de l’Aurignacien (Aurignac) ### Résumé de la conférence Et si contrairement à la vision patriarcale de la préhistoire héritée du XIXe siècle, les femmes avaient, elles aussi, peint Lascaux, chassé les bisons, taillé des outils, inventé des techniques… En effet, aucune preuve archéologique ne permet d’affirmer que dans les sociétés les plus anciennes certaines activités leur étaient interdites, qu’elles étaient considérées comme inférieures et subordonnées aux hommes. S’appuyant sur l’analyse des idées reçues et des dernières découvertes, cette conférence pose les bases d’une autre histoire des femmes préhistoriques. ### Présentation de l’intervenante **Marylène Patou-Mathis** : Directrice de recherche au CNRS, rattachée au Département Homme et Environnement du Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris) Préhistorienne, elle est spécialiste des comportements des Hommes préhistoriques, en particulier des Néanderthaliens et des premiers Hommes modernes en Europe. Elle a publié plusieurs ouvrages scientifiques et rédigé plus de 250 articles dans des revues nationales et internationales. Elle participe à la diffusion des connaissances en tant que conférencière, commissaire d’expositions (dont Néandertal, l’expo, 2018, Musée de l’Homme – 2019, Musée de l’Histoire du Canada, Ottawa) et conseillère de documentaires scientifiques et du film AO le dernier Néandertal (de Jacques Malaterre, UGC). Elle a également publié plusieurs ouvrages dont en 2020 L’homme préhistorique est aussi une femme (Allary Ed.) et Qui était Néandertal ? (Eds. Bayard), 2018, Neandertal de A à Z (Allary Ed.), en 2017, Mangeurs de viande. De la préhistoire à nos jours (Ed. Perrin, Collection Tempus), en 2015, Histoires de Mammouth (Eds.Fayard), en 2014, Madame de Néandertal. Journal intime (avec Pascale Leroy, éditions Nil), en 2013, Préhistoire de la violence et de la guerre (Eds Odile Jacob), en 2011, Le Sauvage et le Préhistorique, miroir de l’Homme occidental (Eds Odile Jacob) et en 2010, Neanderthal une autre Humanité (Ed. Perrin, Collection Tempus). **INFORMATIONS** Réservation conseillée Pass sanitaire* _*En fonction de la situation sanitaire en vigueur_

Tout public | entrée libre | réservation conseillée

Dans le cadre des Journée internationale des droits des femmes, le Musée de l’Aurignacien vous propose de venir rencontrer et assister à la conférence animée par le Docteur Marylène Patou-Mathis.

Musée de l'Aurignacien
Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac
Haute-Garonne



