Café-Préhistoire : “Sur quelques premières fois de l’humanité” présenté par Nicolas Teyssandier

Musée de l’Aurignacien, le samedi 16 octobre à 18:30

Pour ce Café-Préhistoire, le musée de l’Aurignacien est ravi d’accueillir, le samedi 16 octobre à 18H30, **Nicolas Teyssandier**, préhistorien et chercheur au CNRS. Il livrera un inventaire particulier : celui des premières fois de l’humanité (premier feu, premier outil mais aussi première sculpture). Avec quelques récits, Nicolas Teyssandier nous ferra remonter le temps, pour un voyage dans le passé de l’humanité, à la rencontre de ceux qui ont fait de nous des humains. **Synopsis de la conférence «** _**Sur quelques premières fois fondatrices de l’humanité**_ **»** Le préhistorien Nicolas Teyssandier nous livre ici un inventaire très particulier, celui des premières fois de l’humanité, « nos » premières fois : premier outil et premier feu, bien sûr, mais aussi première leçon, premier cannibale, première sculpture, premier enterrement… Ces premières fois culturelles, techniques et matérielles, qui constituent notre mémoire collective, prennent la forme de trente récits aussi vivants que passionnants qui s’appuient sur les connaissances les plus actuelles en préhistoire et en évolution humaine. Ces histoires d’avant l’Histoire se doublent d’un autre récit, tout aussi passionnant, celui de la façon dont les chercheurs reconstituent notre passé lointain – un travail qui se rapproche par bien des aspects d’une véritable enquête policière, pour reconstruire un passé millénaire à partir de traces matérielles, de fossiles, d’indices ténus et fragiles… **À propos de Nicolas Teyssandier** Nicolas Teyssandier est préhistorien, chercheur au CNRS, spécialiste des équipements en pierre taillée et de l’émergence d’Homo Sapiens.

Sur réservation

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne



