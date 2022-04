Café-Préhistoire : Le campement de plein air de Régismont-le-Haut par François Bon Musée de l’Aurignacien, 8 avril 2022, Aurignac.

Café-Préhistoire : Le campement de plein air de Régismont-le-Haut par François Bon

Musée de l’Aurignacien, le vendredi 8 avril à 18:30

**Résumé de la conférence** ————————— Le site de Régismont-le-Haut, situé sur la commune de Poilhes (Hérault) est un des rares campement de plein air aurignacien du sud de la France bénéficiant d’une remarquable conservation des traces d’habitat. En outre, au fil des recherches menées sur ce site, son image s’est lentement commuée en celle d’une des plus vastes implantations de plein air que nous connaissons pour cette période. Cette conférence nous permettra de découvrir ce site archéologique exceptionnel et de faire un bilan sur l’actualité de la recherche en Préhistoire. **Présentation du conférencier** ——————————– François Bon : Chercheur CNRS, au Laboratoire Traces (Equipe SMP3C – Sociétés et milieux des populations de chasseurs-cueilleurs-collecteurs) de l’Université Toulouse Jeans Jaurès. Il est également Professeur des universités Il encadre des travaux de recherche portant principalement sur le Paléolithique supérieur européen, le Middle et le Late Stone Age africain, l’histoire de la Préhistoire. **Thèmes de recherche** ———————– Son domaine de recherche principal concerne les conditions d’avènement du Paléolithique supérieur en Europe et, plus précisément, les modalités d’apparition et de développement de la culture aurignacienne, souvent présentée comme le vecteur d’arrivée de l’Homme moderne dans cette partie du monde. Face aux scénarios migratoires couramment proposés afin d’éclairer cet épisode clé de la préhistoire, ses recherches portent sur la résolution de mécanismes socio-économiques, tels qu’ils peuvent être traduits dans le domaine de la culture matérielle, en particulier parmi les industries lithiques, afin d’interpréter le processus incarné par cette transition. Parallèlement à cette démarche proprement archéologique, il mène une approche archéo-historique des populations récentes de chasseurs-cueilleurs en Afrique australe, tandis que la Corne de l’Afrique lui offre la possibilité de développer un programme sur le Late Stone Age de ce continent dans la longue durée. Enfin, le dernier volet de ses recherches concerne l’histoire de la discipline préhistorique, au travers notamment des archives personnelles de ses acteurs.[]( [http://www.musee-aurignacien.com/fr/cafe-prehistoire-le-campement-de-plein-air-de-regismont-le-haut](http://www.musee-aurignacien.com/fr/cafe-prehistoire-le-campement-de-plein-air-de-regismont-le-haut)) [[http://www.musee-aurignacien.com/fr/cafe-prehistoire-le-campement-de-plein-air-de-regismont-le-haut](http://www.musee-aurignacien.com/fr/cafe-prehistoire-le-campement-de-plein-air-de-regismont-le-haut)]( http://www.musee-aurignacien.com/fr/cafe-prehistoire-le-campement-de-plein-air-de-regismont-le-haut)

Gratuit | Places limitées | Réservation recommandée

Le musée accueille François Bon pour une conférence sur le site aurignacien de Régismont-le-Haut

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T18:30:00 2022-04-08T19:30:00