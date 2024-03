CAFÉ PRÉHISTOIRE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac, vendredi 7 juin 2024.

Venez profiter d’un nouveau Café-Préhistoire au Musée de l’Aurignacien avec Maria Gema Charron sur le thème de « La vie des Néandertaliens au-delà des Pyrénées » 40 ans de recherche et de fouilles danss le site Abric Romaní » ( Capellades, Barcelone, Espagne)

Les Néandertaliens ont toujours suscité un fort intérêt , les plaçant parmi les groupes humains les plus attirants.

Dans cette conférence, nous vous invitons à faire un voyage de l’autre côté des Pyrénées pour découvrir ce qu’était la vie des Néandertaliens voisins à travers les principaux résultats des quarante dernières années de travaux ininterrompus sur le site de l’Abric Romaní en Catalogne. Ce site, avec une longue séquence stratigraphique comprenant dix-huit niveaux archéologiques fouillés jusqu’à ce jour, a fourni des données importantes permettant de reconstituer et d’apporter de nouvelles informations sur les différents types d’occupation et de mode de vie néandertalien dans ce territoire au cours du Paléolithique moyen.

Gratuit/Places limitées, réservation conseillée. .

Début : 2024-06-07 18:30:00

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@musee-aurignacien.com

