Tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, le café est ouvert aux parents et leurs bébés. Vous avez un désir de partager et de communiquer dans un cadre accueillant ? Venez échanger vos bons plans entre parents, ou seulement sortir boire un coup avec bébé ! +33 5 56 92 76 60 Kawa Nhan dernière mise à jour : 2021-06-28 par OT Montesquieu

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Léognan Étiquettes évènement : Autres Lieu Léognan Adresse Le café associatif Kawa Nhan 10 PLACE JOANE Ville Léognan lieuville 44.72962#-0.59886