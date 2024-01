Café Poterie Ancienne gare Gissey-sur-Ouche, dimanche 10 mars 2024.

Café Poterie Ancienne gare Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

La Lampisterie vous propose un atelier poterie animé par Marie-Paule Rollet.

L’atelier se déroulera sur 2 séances les dimanches 11 février et 10 mars, de 14H30 à 16H30. La première sera consacrée au modelage, la seconde à l’émaillage.

Sur réservation, le nombre de places étant limité à 7 personnes. L’atelier est ouvert à partir de 10 ans et l’engagement est obligatoire sur les 2 séances.

Pour tout renseignement et pour s’inscrire, contactez nous par mail. EUR.

Ancienne gare 105 Chemin de Champagne

Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:30:00

fin : 2024-03-10 16:30:00



L'événement Café Poterie Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2024-01-25