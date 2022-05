Café-potager Parc du musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Café-potager Parc du musée du Louvre-Lens, 4 juin 2022, Lens. Café-potager

Parc du musée du Louvre-Lens, le samedi 4 juin à 15:00

Vous voulez créer votre propre potager ? Vous êtes passionné(e) de jardins ? Rendez-vous dans les potagers du parc avec un jardinier et un médiateur pour échanger des conseils et avoir un jardin en pleine santé, respectueux de l’environnement !

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Un temps d'échange entre passionnés de jardins et les jardiniers du Louvre-Lens. Parc du musée du Louvre-Lens 99 rue Paul Bert 62300 Lens

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00

