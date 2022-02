Café Polyglotte Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Médiathèque centre-ville, le mardi 15 mars à 19:00

Pratiquez l’allemand, l’anglais ou l’espagnol ! Chaque mois, un nouveau thème pour lancer la discussion. Le mardi 15 mars : la famille Clôtlure des inscriptions le jour même à 14h. Un courriel de rappel sera envoyé dans l’après-midi. Prochaine session le jeudi 14 avril sur zoom

sur inscription, places limitées

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux

