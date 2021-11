Café Polyglotte Médiathèque centre-ville, 11 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Café Polyglotte

Médiathèque centre-ville, le mardi 11 janvier 2022 à 19:00

Organisés par Issy Tourisme International, ces rendez-vous gratuits vous permettent de progresser dans une langue étrangère, d’échanger dans la bonne humeur et la bienveillance. Fort de son expérience pendant le confinement, Issy Tourisme International vous propose pour la saison 2021-2022 d’alterner les rendez-vous à la Médiathèque centre-ville et sur Zoom. Les mardis 9 novembre, 11 janvier, 15 mars et 17 mai : Médiathèque centre-ville (salle polyvalente) Les jeudis 14 octobre, 16 décembre, 10 février et 14 avril : sur Zoom. Dans les deux cas, les sessions restent gratuites et soumises à la réservation sur : [[https://billetterie.issytourisme.com/](https://billetterie.issytourisme.com/)](https://billetterie.issytourisme.com/) Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

sur inscription, places militées

Pratiquez les langues étrangères !

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T19:00:00 2022-01-11T20:00:00