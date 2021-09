Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges CAFÉ POLAR Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

CAFÉ POLAR Saint-Dié-des-Vosges, 4 septembre 2021, Saint-Dié-des-Vosges. CAFÉ POLAR 2021-09-04 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-04 Librairie Le Neuf 1er étage 5 quai Maréchal Leclerc

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Premier rendez-vous de l’automne avec un polar géopolitique, “Chimaerae” paru aux Éditions le Lys Bleu par Jean Andriot,

“Qui est cette jeune femme trouvée en plein orage, à moitié nue, près d’accoucher, sur le bord d’une route départementale de l’Est de la France ? Elle parle une langue inconnue, d’où vient-elle ? Par quels mystères est-elle arrivée à Gorze ?

Non loin de là, que se passe-t-il dans ce laboratoire secret enfoui à 500 mètres sous terre où des savants mettent en jeu la nature même de l’homme ?

A vous, lecteur, de mener l’enquête dans ce premier tome.”

Un polar mené de main de maître, et en prise avec l’actualité géopolitique internationale et récente.

Nous aurons aussi l’occasion d’échanger sur la sortie de “Le sedge noir” ( Un tueur en série massacre des pêcheurs à la mouche), second roman de Jean Andriot

Jean Andriot, issu d’une famille de militaires, est professeur retraité de l’enseignement supérieur.

