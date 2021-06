Lisieux Médiathèque André-Malraux Calvados, Lisieux Café Polar Normand Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Café Polar Normand Médiathèque André-Malraux, 10 juin 2021-10 juin 2021, Lisieux. Café Polar Normand

Médiathèque André-Malraux, le jeudi 10 juin à 18:15

Le Café polar se délocalise à la médiathèque de Lisieux le temps du festival « Polar à la plage ». Placé sous l’égide l’association les Ances Noires, il sera animé par Françoise Saint-Chabaud et aura pour thématique « Polar et territoire ». Mais le café polar, c’est aussi l’occasion pour tous les amateurs du genre de venir parler de leur dernier coup de coeur!

Gratuit / Sur inscription

0 Médiathèque André-Malraux place de la république, lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T18:15:00 2021-06-10T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque André-Malraux Adresse place de la république, lisieux Ville Lisieux lieuville Médiathèque André-Malraux Lisieux