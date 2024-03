Café Polar avec Christophe Dupuis Fumel, samedi 23 mars 2024.

Café Polar avec Christophe Dupuis Fumel Lot-et-Garonne

Spécialiste du roman policier et animateur du site Milieu Hostile, Christophe Dupuis viendra présenter une sélection de nouveautés du genre.

Animation conviviale, gratuite et ouverte à tous.

Spécialiste du roman policier et animateur du site Milieu Hostile, Christophe Dupuis viendra présenter une sélection de nouveautés du genre.

Vous découvrirez les derniers titres parus de Gwenaëlle Lenoir Camera obscura , de Claire Raphaël La jeune fille et le feu , de Friedrich Dürrenmatt Les promesse , de Joseph O’Connor Dans la maison de mon père , d’Hervé Le Corre Qui après nous vivrez , de Mario Pariente La sagesse de l’idiot , de Boris Quercia Les derniers maillons , de Victor Del Arbol Le fils du père , de Colson Whitehead L’intuitionniste , de Jack O’Connel Dans les limbes et de Bruno Markov Le dernier étage du monde . Rien que du bon et du lourd en perspective.

Animation conviviale, gratuite et ouverte à tous. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 11:00:00

fin : 2024-03-23

Place Georges Escande

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine bibliotheque-municipale-fumel@orange.fr

L’événement Café Polar avec Christophe Dupuis Fumel a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Fumel Vallée du Lot