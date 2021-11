Albi Hôtel-Brasserie du Parc Albi, Tarn Café poésie Hôtel-Brasserie du Parc Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Café poésie Hôtel-Brasserie du Parc, 1 février 2022, Albi. Café poésie

Hôtel-Brasserie du Parc, le mardi 1 février 2022 à 18:30 « Poèmes d’avant, d’après » par Colette Elissade Hôtel-Brasserie du Parc 3 avenue du Parc, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T18:30:00 2022-02-01T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Hôtel-Brasserie du Parc Adresse 3 avenue du Parc, 81000 Albi Ville Albi lieuville Hôtel-Brasserie du Parc Albi