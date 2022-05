Café-poésie champêtre

Café-poésie champêtre, 6 juin 2022, . Café-poésie champêtre

2022-06-06 15:30:00 – 2022-06-06 17:30:00 Des poèmes en plein air !

Le temps d’un après-midi, les Poètes en Berry proposent une lecture de poèmes dans le cadre bucolique du domaine de Varye autour du bar ambulant de Clément.

Des poèmes à écouter sans modération ! Parc – Gratuit – Consommation sur place

Parkings rue de la Caillère et route de Varye Café-Poésie Champêtre avec les Poètes en Berry Des poèmes en plein air !

Le temps d’un après-midi, les Poètes en Berry proposent une lecture de poèmes dans le cadre bucolique du domaine de Varye autour du bar ambulant de Clément.

Des poèmes à écouter sans modération ! Parc – Gratuit – Consommation sur place

Parkings rue de la Caillère et route de Varye Mairie de Saint-Doulchard dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville