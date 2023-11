Rozètt en concert Café Plùm, Lautrec (81), 8 décembre 2023, .

Rozètt en concert Vendredi 8 décembre, 21h00 Café Plùm, Lautrec (81) 5/10/12€

On vous raconte… Un berger dans ses prés doux qui s’inquiète du loup, un amant qui s’en va dans les îles pour toujours, laissant la mer pour horizon, et Marguerite qui a 25 ans, pilons des pommes!

Un concert pour se mouvoir et émouvoir, chanter le pays de Redon avec joies, douceur et surprises.

Le trio Rozètt est une création autour du répertoire de la grande chanteuse et passeuse de tradition du Pays de Redon, Clémentine Jouin.

Maxime Lhermitte : chant, guitareCarmen Leroy : flûte traversière, chantEva Cloteau : violoncelle, chantThomas Hurtel : sonorisationMatao Rollo : aide à la mise en scène

pour découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=6ILlN6xyaqk

pour découvrir Clémentine Jouin : https://www.youtube.com/watch?v=mWaOKvVJpuo

site web : https://www.facebook.com/rozettgroupe/

source : événement Rozètt en concert publié sur AgendaTrad

Café Plùm, Lautrec (81) 12, Rue de Lengouzy

Café Plùm, 81440 Lautrec, France [{« data »: {« author »: « Rozu00e8tt Rozu00e8tt », « cache_age »: 86400, « description »: « Adieu chu00e8re Rosette : chanson collectu00e9e aupru00e8s de Clu00e9mentine Jouin (Avessac)nLe projet Rozu00e8tt est un concert cru00e9u00e9 u00e0 partir de collectages de la chanteuse de tradition Clu00e9mentine JouinnnClip officiel ru00e9alisu00e9 u00e0 Rennes (MJC Bru00e9quigny), Juin 2022 nRu00e9alisu00e9 par CHOU (Tanguy Marchand, Thomas Hurtel, Martin Capon)nVidu00e9o et montage : Tanguy Marchand // Son : Thomas Hurtel // Aides vidu00e9o : Martin Capon, Thomas Hurtel // Cru00e9ation lumiu00e8re : Florentin DemoulinnLe trio Rozu00e8tt remercie Matao Rollo, la MJC Bru00e9quigny, le Cercle celtique et la ville de RennesnnChant, guitare : Maxime LhermittenFlu00fbte traversiu00e8re, chant : Carmen LeroynVioloncelle, chant : Eva CloteaunnCONTACT :nhttps://www.facebook.com/Roz%C3%A8tt-101490982652404nrozett.groupe@gmail.com », « type »: « video », « title »: « ROZETT – Adieu chu00e8re Rosette », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/6ILlN6xyaqk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=6ILlN6xyaqk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC8L5_8kur0DG7Y_kF0xJtAg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=6ILlN6xyaqk »}, {« data »: {« author »: « Bretagne Culture Diversitu00e9 », « cache_age »: 86400, « description »: « Clu00e9mentine Jouin incarne pleinement cette dimension de la transmission et du partage. La qualitu00e9 de son timbre de voix, grave et chaleureux, son u00e9nergie joyeuse et communicative, lu2019attention quu2019elle porte u00e0 son chant, aux gens qui lu2019entourent, la richesse de son ru00e9pertoire, pleinement enracinu00e9 dans le pays de Redon, sa capacitu00e9 u00e0 attirer lu2019u00e9coute, tout cela fait de Clu00e9mentine, depuis pru00e8s de trente ans, une ru00e9fu00e9rence pour de nombreux chanteurs du pays gallo. », « type »: « video », « title »: « Clementine JOUIN, chanteuse du Pays Gallo », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/mWaOKvVJpuo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=mWaOKvVJpuo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCDusEcGKDv5SK5BExmacILQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=mWaOKvVJpuo »}, {« link »: « https://www.facebook.com/rozettgroupe/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46611 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T01:00:00+01:00

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T01:00:00+01:00

festnoz festdeiz