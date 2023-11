Petit Tonnerre en concert – Néo-trad méditerranéen Café Plùm, Lautrec (81), 3 novembre 2023, .

Petit Tonnerre en concert – Néo-trad méditerranéen Vendredi 3 novembre, 21h00 Café Plùm, Lautrec (81) 5/10/12

Entre musiques du monde et soubresauts électriques, Petit Tonnerre chante haut et fort un trad moderne, festif et dansant. A travers un répertoire de compositions, le groupe convie groove mediterranéen, transes lancinantes et envolées lyriques. Tout virevolte dans un grand vent de musiques populaires solaires, enlevées et vagabondes. De quoi mettre du soleil sous la pluie!

avec Guilhaume RENARD (contrebasse) – Béatrice LOPEZ (violon) – Nicolas POUCHARD (sax soprano, flûtes, synthé) – Julien HEURTEL (batterie) – Souryann DEFORGE (guitare, mandole, mandoline) – Manon LEMONNNIER (accordéon, chant)

???? Pour découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=XzDYBqYUH0o

> Tarifs : 5/10/12€ Pensez à réserver vos places en cliquant sur ce lien:https://billetterie.festik.net/cafeplum/product/petit-tonnerre

source : événement Petit Tonnerre en concert – Néo-trad méditerranéen publié sur AgendaTrad

Café Plùm, Lautrec (81) 12, Rue de Lengouzy

Café Plùm, 81440 Lautrec, France [{« data »: {« author »: « Petit Tonnerre », « cache_age »: 86400, « description »: « Compo Petit Tonnerre.nnManon Lemonnier – Chant, accordu00e9onnSouryann Deforge – MandolenBu00e9atrice Lopez – ViolonnNicolas Pouchard – Sax soprano, synthu00e9 nGuilhaume Renard – ContrebassennCoucou c’est nous, vous pouvez nous trouver lu00e0 :nhttps://www.facebook.com/Petit-Tonnerre-107066068509901 », « type »: « video », « title »: « La puerta – Petit Tonnerre », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/XzDYBqYUH0o/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=XzDYBqYUH0o », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNtkz64uFOk4VcaGZAz9EDg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=XzDYBqYUH0o »}, {« link »: « https://billetterie.festik.net/cafeplum/product/petit-tonnerre »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46221 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T21:00:00+01:00 – 2023-11-04T01:00:00+01:00

2023-11-03T21:00:00+01:00 – 2023-11-04T01:00:00+01:00

baltrad balfolk