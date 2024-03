Café Photo Ferme pédagogique du CPIE Val de Gartempe Lathus-Saint-Rémy, samedi 16 mars 2024.

Café Photo Le sens de lecture et développement Samedi 16 mars, 10h00 Ferme pédagogique du CPIE Val de Gartempe Participation gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Café Photo sur le thème : sens de lecture et développement.

10h00 Café photo, étude du sens de lecture et développement LR et PSD

12h00 Pause panier

14h00 Balade photo au Roc d’Enfer

17h00 clôture du café

Lieu : Ferme pédagogique du CPIE Val de Gartempe

Village du Peu 86500 Lathus St-Rémy

Ferme pédagogique du CPIE Val de Gartempe Lathus St-Rémy 86500 – Le Peux Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Collectif CÉPÉE