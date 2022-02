CAFE PHOTO – EXPO 2022 Caux Caux Catégories d’évènement: Caux

Hérault

CAFE PHOTO – EXPO 2022 Caux, 4 mars 2022, Caux. CAFE PHOTO – EXPO 2022 Caux

2022-03-04 09:30:00 – 2022-04-27 12:00:00

Caux Hérault Caux Exposition des photographies du café photo de l’Association Culturelle et Sportive de Caux

Vernissage le vendredi 4 mars 2022, exposition visible jusqu’au 27 avril à la Médiathèque de Caux (selon horaires d’ouverture). Le Café Photo vous permet de progresser à votre rythme en photographie.

Dans une ambiance conviviale, venez partager votre passion avec d’autres photographes de tout niveau ou avec l’aide d’un coach personnel.

Convivialité, partage, écoute et conseil sont les mots qui définissent le mieux l’esprit du Café Photo. Exposition des photographies du café photo de l’Association Culturelle et Sportive de Caux cafephoto@studiograou.com https://studiograou.com/cafephoto/ Exposition des photographies du café photo de l’Association Culturelle et Sportive de Caux

Vernissage le vendredi 4 mars 2022, exposition visible jusqu’au 27 avril à la Médiathèque de Caux (selon horaires d’ouverture). Le Café Photo vous permet de progresser à votre rythme en photographie.

Dans une ambiance conviviale, venez partager votre passion avec d’autres photographes de tout niveau ou avec l’aide d’un coach personnel.

Convivialité, partage, écoute et conseil sont les mots qui définissent le mieux l’esprit du Café Photo. Caux

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Caux, Hérault Autres Lieu Caux Adresse Ville Caux lieuville Caux Departement Hérault

Caux Caux Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caux/

CAFE PHOTO – EXPO 2022 Caux 2022-03-04 was last modified: by CAFE PHOTO – EXPO 2022 Caux Caux 4 mars 2022 Caux Hérault

Caux Hérault