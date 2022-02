CAFÉ PHILO – UNE NOUVELLE RELATION AVEC LA NATURE ? Béziers, 19 mars 2022, Béziers.

CAFÉ PHILO – UNE NOUVELLE RELATION AVEC LA NATURE ? Béziers

2022-03-19 17:45:00 17:45:00 – 2022-03-19

Béziers Hérault

Cette crise pourrait se formuler ainsi d’un point de vue philosophique : peut-on élaborer un nouveau paradigme des rapports que nous entretenons avec la Nature, qui nous aiderait à mieux penser la crise environnementale et nous donnerait les outils conceptuels pour mieux la combattre ? Nous ne pouvons plus en effet penser ces relations d’une manière dualiste – d’un côté la « matière » nature et ses ressources à disposition de l’homme, de l’autre une histoire des humains et de leurs cultures étrangère à cette dernière. A l’heure de l’anthropocène, nous ne pouvons plus séparer ce qui relève de l’histoire de la nature et ce qui relève de l’histoire humaine. Comment pouvons-nous donc sortir de cette grande opposition Nature/Culture emblématique de la Modernité ? Comment, confrontés à cette situation nouvelle, penser à nouveaux frais une nouvelle relation de l’homme avec la nature ?

Intervenant : Daniel Mercier

La crise écologique historique que nous traversons depuis les années 70 bouleverse radicalement notre façon de penser la Nature.

