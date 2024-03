Café philo Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Café philo Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer Calvados

Le Café-philo de Trouville-sur-Mer a pour objectif de promouvoir l’esprit philosophique et la réflexion à la citoyenneté de ses adhérents et de ses visiteurs.

Il s’attache à favoriser le débat d’idées permettant à chacun de s’enrichir de “l’autre”.

> SAMEDI 6 AVRIL

Sujet libre

17 h. Maison des associations. Ouvert à tous. Participation 5 €.

> VENDREDI 12 AVRIL

Méritocratie ou héritocratie ? par Bernard Guibert.

16 h 30. Pavillon Augustine.

Ouvert à tous. Participation 5 €.

> SAMEDI 20 AVRIL

Sujet libre

17 h. Maison des associations. Ouvert à tous. Participation 5 €.

> SAMEDI 27 AVRIL

Le remords est-il une seconde faute, comme l’affirme Spinoza ? .

Par Ariane Lucet et Fabrice Weill.

17 h. Maison des associations. Ouvert à tous. Participation 5 €.

> SAMEDI 4 MAI

Sujet libre

17 h. Maison des associations. Ouvert à tous. Participation 5 €.

> VENDREDI 10 MAI

Qu’est-ce qu’une vie réussie ? . Par Christian Carle.

16 h 30. Pavillon Augustine. Ouvert à tous. Participation 5 €.

> SAMEDI 18 MAI

Peut-on vivre sans s’engager ? . Par Annie Lepavellec et Jean-Paul Sansonnet.

Dans le cadre du cycle des commémoration du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

17 h. Maison des associations. Ouvert à tous. Participation 5 €.

> SAMEDI 25 MAI

Pouvons-nous échapper aux emprises en 2024 ? (Se posséder, est-ce une insulte à la possession ?) . Par Patrick Vincelet, Professeur et écrivain.

17 h. Maison des associations. Ouvert à tous. Participation 5 €.

> SAMEDI 1ER JUIN

La liberté est-elle toujours possible à défendre ? .

Par Jocelyne Lisiecki, Christine Dufour et Odile Lemonnier.

Dans le cadre du cycle des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

17 h. Maison des associations. Ouvert à tous. Participation 5 €.

> VENDREDI 7 JUIN

Une guerre peut-elle être juste ?

Par Frédérique Encel.

Dans le cadre du cycle des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

16 h. Villa Médicis. Ouvert à tous. Participation 5 €.

> VENDREDI 14 JUIN

Sujet libre

16 h 30. Pavillon Augustine. Ouvert à tous. Participation 5 €.

> SAMEDI 22 JUIN

Les sujets du Bac de Philo (analyse et échanges autour de 2 sujets).

17 h. Maison des associations. Ouvert à tous. Participation 5 €.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Quai Albert 1er Maison des Associations

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie cafephilotrouville@yahoo.fr

L’événement Café philo Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Trouville