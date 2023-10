Cet évènement est passé Café philo : Tolérer, est-ce tout accepter ? Espace Falguière Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 15 octobre 2023

de 15h30 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant Prix unique à 5€ Une fois par mois, retrouvez-nous pour un café philo au coeur du 15e arrondissement. Tolérer, est-ce tout accepter ? Le café philo est un espace-temps pour dialoguer en profondeur sur une question essentielle, exercer sa pensée et pratiquer l’art de l’écoute et de la reformulation. L’actualité, à la fois riche et tragique, donne beaucoup de matière à réfléchir. Réfléchir… ou simplement réagir en pensant ses émotions ? Avec le café philo, nous apprenons à prendre de la hauteur pour éviter « les réactions à chaud » et entrer en profondeur sur le sujet. Ouvert à tous sans pré-requis ! Espace Falguière 12 rue Falguière 75015 Paris Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-cafe-philo-tolerer-est-ce-tout-accepter-720522962577?aff=oddtdtcreator info@espace-falguiere.fr https://www.eventbrite.fr/e/billets-cafe-philo-tolerer-est-ce-tout-accepter-720522962577?aff=oddtdtcreator

Espace Falguière
12 rue Falguière
75015 Paris

Espace Falguière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/