Café philo Rion-des-Landes Rion-des-Landes Catégories d’évènement: Landes

Rion-des-Landes

Café philo Rion-des-Landes, 23 avril 2022, Rion-des-Landes. Café philo Médiathèque Henri Emmanuelli 232 rue François Mauriac Rion-des-Landes

2022-04-23 – 2022-04-23 Médiathèque Henri Emmanuelli 232 rue François Mauriac

Rion-des-Landes Landes Rion-des-Landes EUR La médiathèque invite petits et grands, à partir de 5 ans, à venir échanger sur le thème du Vivre ensemble. La médiathèque invite petits et grands, à partir de 5 ans, à venir échanger sur le thème du Vivre ensemble. +33 5 58 57 38 16 La médiathèque invite petits et grands, à partir de 5 ans, à venir échanger sur le thème du Vivre ensemble. Médiathèque Rion

Médiathèque Henri Emmanuelli 232 rue François Mauriac Rion-des-Landes

dernière mise à jour : 2022-03-18 par OT Tartas

Détails Catégories d’évènement: Landes, Rion-des-Landes Autres Lieu Rion-des-Landes Adresse Médiathèque Henri Emmanuelli 232 rue François Mauriac Ville Rion-des-Landes lieuville Médiathèque Henri Emmanuelli 232 rue François Mauriac Rion-des-Landes Departement Landes

Rion-des-Landes Rion-des-Landes Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rion-des-landes/

Café philo Rion-des-Landes 2022-04-23 was last modified: by Café philo Rion-des-Landes Rion-des-Landes 23 avril 2022 Landes Rion-des-Landes

Rion-des-Landes Landes