Café-philo : Qu’est-ce que croire ? Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

La question du croire est liée à l’intime, à savoir ce qui en nous est de plus intérieur. De ce fait, elle nous est difficile à aborder, puisqu’une position réflexive sur le croire nécessite un ébranlement de notre pensée, une autocritique portant sur nos habitudes, nos certitudes, et globalement sur notre vision du monde. Les croyances, qu’elles soient d’ordre religieuses, philosophiques, politiques, idéologiques…, nous incitent à ancrer des repères, que nous n’interrogeons plus, ou pas. Non remises en question, ces points d’arrimage nous servent à nous construire, puis à développer une conception holistique du monde. Peut-on penser à l’écart du croire, sans pour autant s’enliser dans un doute continuel ?

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/quest-ce-que-croire-1 +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/quest-ce-que-croire-1/form

