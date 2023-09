Café philo : Pourquoi tant de haine ? Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 27 mars 2024, Paris.

Le mercredi 27 mars 2024

de 10h30 à 12h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

La haine peut avoir de nombreuses origines et être motivée par différents facteurs, tels que des conflits sociaux, des différences culturelles, des idéologies extrémistes, des préjugés, des frustrations, des traumatismes passés…

La haine peut avoir de nombreuses origines et être motivée par différents facteurs, tels que des conflits sociaux, des différences culturelles, des idéologies extrémistes, des préjugés, des frustrations, des traumatismes passés… Les stoïciens considéraient la haine comme une émotion irrationnelle et destructrice, et prônaient la maîtrise de soi, la raison et l’acceptation de ce qui ne peut pas être changé comme moyen de surmonter la haine. Nietzsche suggère que la haine peut être transformée en une force créatrice et affirmatrice si elle est canalisée de manière appropriée, en utilisant la volonté de puissance pour se développer et s’affirmer plutôt que de chercher à détruire les autres. Pourquoi tant de haine ? Ou, comment commuer la haine en fraternité ?

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/pourquoi-tant-de-haine-1 +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/pourquoi-tant-de-haine-1/form

Pourquoi tant de haine