Pierrefonds Oise 0 0 L’association « Activités Pour Tous » en liaison avec « les Petits Socratiques » organise un café philo le jeudi 10 février 15 heures Thème: « Directives anticipées, sommes nous prêts ? »

Animateur: docteur Jean-François DEFREMONT

marie.alice@live.fr +33 6 95 69 48 80

