Pierrefonds Oise “Activités Pour Tous” organise un “café philo” le jeudi 14 octobre à 15h00.

Lieu : Le Chalet du lac à Pierrefonds

Thème : la philosophie nous éloigne t’elle du monde

l’accès est gratuit ouvert à tous, prévoir de prendre une consommation.

Respect des conditions sanitaires en vigueur marie.alice@live.fr +33 6 95 69 48 80 “Activités Pour Tous” organise un “café philo” le jeudi 14 octobre à 15h00.

Lieu : Le Chalet du lac à Pierrefonds

Thème : la philosophie nous éloigne t’elle du monde

l’accès est gratuit ouvert à tous, prévoir de prendre une consommation.

Respect des conditions sanitaires en vigueur

