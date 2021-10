Ambérieu-en-Bugey MJC Ambérieu Ain, Ambérieu-en-Bugey Café Philo : Peut-on sortir de l’égoïsme ? MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Café Philo : Peut-on sortir de l’égoïsme ? MJC Ambérieu, 2 octobre 2021, Ambérieu-en-Bugey. Café Philo : Peut-on sortir de l’égoïsme ?

MJC Ambérieu, le samedi 2 octobre à 10:00

Le café philo c’est l’occasion de partager un moment convivial et de réflexion autour d’un sujet proposé et animé par Nicolas Archirel. Aucune connaissance n’est requise, les ateliers étant adaptés et ouvert à tous !

Gratuit

Le café philo c’est l’occasion de partager un moment convivial et de réflexion autour d’un sujet proposé et animé par Nicolas Archirel. MJC Ambérieu Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Les Abbéanches Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu MJC Ambérieu Adresse Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey Ville Ambérieu-en-Bugey lieuville MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey