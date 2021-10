CAFE PHILO OU ALLONS – OU ALLONS NOUS SI VITE? Portiragnes, 20 novembre 2021, Portiragnes.

CAFE PHILO OU ALLONS – OU ALLONS NOUS SI VITE? 2021-11-20 10:30:00 – 2021-11-20 12:00:00

Portiragnes Hérault Portiragnes

Le café philo s’adresse à tous ceux qui sont désireux de trouver un lieu et un temps pour s’interroger avec d’autres leurs expériences de vie, le monde qu’ils habitent, élargir leurs points de vue grâce à la compagnie des philosophes et la confrontation avec la pensée d’autrui, et peut-être ainsi trouver dans la philosophie quelques pistes utiles pour l’aventure de l’existence…

Grâce à la compagnie des philosophes et la pensée d’autrui, le café philo est un lieu pour s’interroger et trouver quelques pistes pour l’aventure de l’existence autour d’un café!

accueil.mediatheque@ville-portiragnes.fr +33 4 67 09 99 48

