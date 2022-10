Café philo « Notre monde est-il Kafkaïen ? » – Semaine internationale « Regards croisés sur le monde »

Café philo « Notre monde est-il Kafkaïen ? » – Semaine internationale « Regards croisés sur le monde », 9 novembre 2022, . Café philo « Notre monde est-il Kafkaïen ? » – Semaine internationale « Regards croisés sur le monde »



2022-11-09 – 2022-11-09 Le nom de Kafka est attaché à une vision du monde absurde qui ne manque pas de distiller un parfum d’inquiétude, au point que l’on se plaît souvent à qualifier la bureaucratie de « kafkaïenne ». L’oeuvre de Kafka est-elle kafkaïenne ? A-t-elle une dimension sociale ? Quelle est l’influence de la famille ? de l’éducation ? de la religiion ? N’y aurait-il pas aussi une dimension humoristique ?

« On ne devrait lire que des livres qui nous piquent et nous mordent. » Échanges au cours d’un Café Philo, animé par Marcel Le Lamer et André Douineau. dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville