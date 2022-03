Café philo Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Café philo Mortagne-au-Perche, 3 mars 2022, Mortagne-au-Perche. Café philo Mortagne-au-Perche

2022-03-03 17:30:00 – 2022-03-03

Mortagne-au-Perche Orne Les Métamorphoses du moi, animé par Guillaume Harang.

Accès libre.

Avec les Amis du Musée Alain et de Mortagne. Les Métamorphoses du moi, animé par Guillaume Harang.

Accès libre.

Avec les Amis du Musée Alain et de Mortagne. +33 2 33 85 35 75 Les Métamorphoses du moi, animé par Guillaume Harang.

Accès libre.

Avec les Amis du Musée Alain et de Mortagne. Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Ville Mortagne-au-Perche lieuville Mortagne-au-Perche Departement Orne

Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortagne-au-perche/

Café philo Mortagne-au-Perche 2022-03-03 was last modified: by Café philo Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 3 mars 2022 Mortagne-au-Perche Orne

Mortagne-au-Perche Orne