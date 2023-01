Café philo Marignane Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Le café-philo permet de s’initier à la philosophie et de la démystifier. Elle encourage les participants à approfondir leur réflexion, à renouer avec la lecture philosophique et à prendre la parole en public.

L’esprit qui règne dans un café-philo est celui de tolérance. Il admet la diversité des opinions et des tendances. Un débat sous forme d’un café philo.

Pour connaître le thème, le sujet, suivez l’actualité de la Direction de la Culture sur les réseaux sociaux et sur le site officiel de la Ville.

affairesculturelles@ville-marignane.fr +33 4 42 10 14 70

