CAFÉ PHILO : L’ORIGINE EST FIXE, L’IDENTITÉ SE CONSTRUIT Saumur

2021-10-31 – 2021-10-31

Saumur Maine-et-Loire Le Café-Philo de Saumur, c’est l’occasion de débattre ensemble sur un sujet ou une thématique qui nous concerne tous. Sujet de ce dimanche : “L’origine est fixe, l’identité se construit”. Pas de conférencier, un animateur distribue la parole. secretariat@saumurtempslibre-uia.org +33 6 72 69 29 55 https://stluia49.blogspot.com/ Saumur

