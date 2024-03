Café philo Le Bus Magique Lille, samedi 16 mars 2024.

Café philo Le Bus magique accueille Café-Philo Lille : venez ouvrir des champs de possibles et vous enrichir les uns les autres par la pensée ! Samedi 16 mars, 16h00 Le Bus Magique Entrée libre

« Le café philo est une situation d’échange organisée dans un lieu public. A ce titre, les débats sont ouverts à tous sans distinction d’origine, de genre, de niveau d’étude ou de classe sociale et, tous les sujets peuvent être abordés. (www.cafesphilo.org)

Déroulement du café Philo :

1 : Le sujet à débattre est proposé par les participants et soumis à la majorité,

2 : La parole est distribuée par l’animateur, chacun s’exprime à tour de rôle et s’adresse à l’ensemble du groupe,

3 : Pour s’exprimer, il suffit simplement de lever la main.

Quelques exemples de sujets : Quelle valeur donner au travail ? Sommes-nous vraiment libres ? Peut-on vivre sans racines culturelles ? L’humain est-il prisonnier de ses désirs ?

Modalités :

Entrée libre

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar.

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France