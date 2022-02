Café philo “‌La vie est-elle trop brève ?” Habas, 5 mars 2022, Habas.

Café philo “‌La vie est-elle trop brève ?” Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas

EUR « C’est déjà fini ? ! » La sensation que les choses passent trop vite est fréquente. Pourtant, à chaque fois, cette expérience nous laisse incrédules et déçus. On aurait aimé en profiter plus longtemps, s’attarder, prolonger le plaisir ou la découverte, mais le temps est passé et la page est déjà tournée. Quelques jours de vacances, sa jeunesse, un instant de bonheur… rien ne semble devoir durer. Le temps n’arrête jamais sa course.

Alors la vie est-elle trop brève ? Et l’éphémère n’engendre-t-il que des regrets ?

Zoom sur : Christophe Lamoure, est professeur de philosophie, lecteur-correcteur et conférencier et l’auteur de nombreux ouvrages de philosophe dont 365 petits bonheurs philosophiques, Petite philosophie du tennis, Lettres à un jeune philosophe…

Dans le cadre du Printemps des Poètes.

Réservation conseillée, gratuit dans la limite des places disponibles.

+33 5 58 49 24 60

CCPOA

