Café philo « la valeur de l’attente » Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Café philo « la valeur de l’attente » Yssingeaux, 8 mars 2022, Yssingeaux. Café philo « la valeur de l’attente » Salle de la Mairie Place du Gal de Gaulle Yssingeaux

2022-03-08 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-08 Salle de la Mairie Place du Gal de Gaulle

Yssingeaux Haute-Loire Les Cafés-philo organisés sous l’égide de l’association « Lire et écouter la Grenette » se poursuivent : « Quelle est la valeur de l’attente ? » Nous avons perdu la patience d’attendre…. +33 6 67 53 69 95 http://www.ot-des-sucs.fr/ Salle de la Mairie Place du Gal de Gaulle Yssingeaux

dernière mise à jour : 2021-08-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Salle de la Mairie Place du Gal de Gaulle Ville Yssingeaux lieuville Salle de la Mairie Place du Gal de Gaulle Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Café philo « la valeur de l’attente » Yssingeaux 2022-03-08 was last modified: by Café philo « la valeur de l’attente » Yssingeaux Yssingeaux 8 mars 2022 Haute-Loire Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire