Café Philo la technique réparera-t-elle les imperfections de la nature ? Sélestat, jeudi 21 mars 2024.

Café Philo animé par Mathias Joseph dans le cadre du festival « Pluriel ». Possibilité de consommer des boissons sur place et de dîner ensuite

Venez partager un temps de réflexion et d’échanges autour d’un verre. Nous évoquerons les espoirs et attentes qui sous-entendent notre civilisation technicienne depuis environ deux siècles, avant d’en montrer les limites et de proposer des pistes pour une critique des techniques d’aujourd’hui.

La soirée se poursuivra par un temps de discussions où chacun.e aura le loisir de s’exprimer.

18h30 à 19h Restitution Lakajamau

19h-20h30 Café Philo

Dans le cadre du festival Pluriel. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21

18 rue de la Grande Boucherie

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est severine.deassis@hotmail.fr

