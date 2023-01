Café philo – La mauvaise foi Obernai Obernai Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Obernai

Café philo – La mauvaise foi 2 avenue de Gail Obernai

2023-01-22 09:50:00 – 2023-01-22 12:00:00 Obernai

Bas-Rhin Obernai Par son origine latine (fides, fidere, se fer à), la foi désigne la croyance-confiance en quelque chose, une personne, une cause, une idée. Elle peut être plus ou moins aveugle, de bonne ou mauvaise foi … Quels sont les critères des différentes définitions ?

Invitation à échanger et laisser libre circulation de la parole. Mettre en pièce une idée reçue, nier une évidence ou un projet déjà ficelé, y trouver du sens en dévoilant un peu d'humain en nous.

